薛君柔是「風尚咖啡」董事長薛景超的么女，女兒創業，爸爸不出資，卻變身虎爸，要女兒貸款創業，他只負責給予營業經驗建議，並充當場外後援。（馮惠宜攝）

如果雲朵有滋味，那是棉花糖？還是舒芙蕾鬆餅？28歲的薛君柔在一次日本旅遊途中，偶然品嚐到日式厚鬆餅的幸福滋味，從此展開一段學習創研之旅，歷經4年的洗練，11月在台中大里創立「KUMO朵朵雲」主打日式厚鬆餅的輕食店，也因為太堅持，每份餐食製作耗時，極其「搞剛」，需耐心等候。

薛君柔熱愛旅遊，更懂得品味美食，在一次日本旅途中，偶然發現街角的一間鬆餅店，在那品嚐到令她感到幸福難忘的滋味，於是她想把這份幸福帶回台灣！

為了這個理想，薛君柔毅然放棄已申請的英國名校，為了鬆餅從頭學起日文的50音，先到日本就讀語文學校，接著考進日本フード橫濱製菓專門學校研讀，在日本4年期間從東京吃到橫濱再從橫濱吃到日本全地，只要是知名的甜點店、鬆餅店一定進去品嚐，回台灣後研發到製作又花了一年的時間，才催生出「KUMO朵朵雲」。

薛君柔說：日式厚鬆餅看似元素簡單，做法卻不簡單。他在日本吃了四年，各家店有各家店特色。他為了找出屬於自己的特色，從蛋、牛奶、麵粉都下了不少功夫，比如：蛋，她試過各式各樣的蛋，做厚鬆餅的蛋只要不夠新鮮就會有蛋腥味，超過三天的蛋也不行，後來她選用有機農場每天直送的新鮮雞蛋才行。鮮奶部分選用台灣四大酪農區之一豐樂牧場的鮮奶，及日本神奈川麵粉。

而厚鬆餅必須現點現做，需等侯25到30分鐘，但幸福是值得等侯的！她建議在等候的時間也可以點一些分享小點比如：香料薯條、香酥鱈魚條等，及好喝的咖啡及各式飲品。

而為了搭配幸福的厚鬆餅，在咖啡部分也下了不少功夫及不惜成本，採用近100萬專業級的義式咖啡機，不用混合豆而用單一產區的咖啡豆薇薇特南國，這款咖啡豆在頂級義式咖啡機的製作下讓咖啡帶有可可味及堅果味尾韻還有焦糖味的變化，風味獨特。

用餐時間還有義式餐點及熱壓吐司可以滿足全家大小的需求。（馮惠宜攝）

季節水果日式厚鬆餅230元，以多樣的季節水果搭配雲朵般的鬆餅，清爽可口。（馮惠宜攝）

店名：「KUMO朵朵雲」

地址：台中市大里區中興路二段482號

電話：04-24833630

營業時間：10：00-22：00

(中時 )