全國私校工會理事長尤榮輝今天揭露，中州科大機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班，自102年後167位碩士的畢業論文有超過100篇或6成與工程技術無關，而是跟命理、消防或休閒有關，他認為學校為了招生不擇手段放水，恐讓台灣高教面臨「野雞大學化」。

教育部技職司長楊玉惠回應，已發文中州科大，將逐一查核該校機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班的論文，如果情節嚴重，會懲處這個研究所停招或將中州科大列為專案輔導學校。

任職嘉南藥理大學的尤榮輝說，之前他有學生要去報名中州科大機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班，因此對這個研究所學生發表的論進行瞭解，結果有意外發現，因此進一步做了統計與分析。

尤榮輝說，中州科大機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班的論文，有6成是與工程技術無關，例如102年「命理與地理對企業經營成效的影響」、104年「升遷制度與工作態度對離職傾向之影響─以彰化縣警察局為例」、107年「觀光夜市的服務場景、體驗價值、幸福感與行為意圖關係之研究」等畢業論文均明顯與系所教學目標與專業不符。

尤榮輝表示，中州科大這個碩士班，招生來源顯然是以警察、公務員、消防員或學校老師為主，因此就讓學生以他們職業相關的資料來寫碩士論文，但呈現出來內容卻與機械或自動化工程沒有太多相關，完全是走偏了。

尤榮輝說，學生論文內容與系所專業不相關，最常發生在在碩士在職專班，學校為了搶學生，不惜「販賣文憑」，教育部如果不及時導正，將讓台灣許多大學走上「野雞大學」的路。

楊玉惠回應，大專院校研究所都有設定學習目標及核心能力，中州科大機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班學生所發表的論文，如果跟當初辦學目標不相符，那就沒有存在的必要。

楊玉惠說，將逐一查核中州科大機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班學生所發表的論文，如果真如全國私校工會所描述的狀況，那教育部會要求這個研究所停招；其他大專院校如果有類似情形，一經檢舉，教育部也會進行調查，並依相關規定處理。

(中時 )