韓國瑜出席美術界後援會。譚淑珍攝

國民黨總統參選人韓國瑜今天出席全國美術界後援會時指出，最擔心世界忘了台灣，台灣也忘了世界，台灣如果繼續與國際切斷是很令人擔心的事。

今天藝文界逾300人出席美術界挺韓國瑜競選總統後援會，現場滿布國旗，韓國瑜到現場後，凍蒜聲不斷，後援會送上歐豪年的「橫掃千金」、「庶民總統」的墨寶祝福韓國瑜。韓國瑜也在現場與美術界的大師們共同揮毫寫下「莫忘世上苦人多」，代表與會者認同韓的理念。

韓國瑜致詞時指出，年輕一輩期盼與國際接軌，日前與體育界接觸時，也盼與國際交流，如果台灣只是關起門來自己欣賞，會失去與國際接軌的機會，但是要如與國際接軌，並擁有一席之地呢？

他說，他知道有個年輕的朋友，想要到歐洲與白人爭得一席之地，但是一開始他找不到元素，沒有元素要如何在國際交流、甚至爭得一席之地？後來他在台灣傳統的廟宇裡找到了元素。

那元素是甚麼？韓國瑜說，就是廟的門神，這個年輕人將每座廟宇不同的門神的年代、故事、背景成為他創作的元素，成功的獲得歐洲人的認同與驚艷，而這個故事，也告訴大家，在傳統中可以找到新的元素，這也將是他未來的重點方向之一。

(工商 )