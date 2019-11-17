人妻重逢老同學變「稱職床伴」 每周床戰1、2次(示意圖/達志影像)

一名人夫到摩鐵捉姦老婆偷吃小王，在門外就聽到呻吟聲，闖入後看到2人全裸躺床，不僅拍照，還花了500元買下「沾汁」床單，原以為捉姦在床，不料提告後卻一再碰壁告不成。

據人夫描述，今年一月10日晚上六時許，他獲報老婆與小王到一家摩鐵開房間，趕到後在走廊就聽到疑似做愛的聲音，後來發現房門沒鎖直接進入，看到2人一絲不掛躺在床上，當下馬上拍照及錄影，還花了500元買下床單與找到一件女人內褲。

後來床單驗出是一名女性DNA，人夫認定就是她老婆留下的，若非2人在做愛，怎會在床單上留下老婆的體液？但檢察官卻未作比對就不起訴，提起再議也被駁回，但不死心再提起刑事交付審判。

台中地院刑事庭指出，吳男雖再提供3張被告兩人一絲不掛共處一室的照片，卻無法證明2人性器結合。法官也說，人夫未目擊2人性交，且床戰上的DNA也未比對出是老婆的，而且人夫提供的女人內褲，也沒有驗到任何男人的DNA，由於沒有直接有利證據，因此再駁回聲請交付審判，全案定讞。

(中時電子報)