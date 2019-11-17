蔡英文總統一如媒體報導宣布「英德配」，對於媒體早在10月初就掌握「英德配」已成局的訊息，前總統陳水扁今天坦承是他向周刊爆料。這也顯示扁雖然在「保外就醫」，但對黨內訊息仍可精準掌控。

蔡英文今天偕前行政院長賴清德召開記者會，宣布2020總統大選選擇賴清德為副手，陳水扁隨後在自己的官網表示，恭喜「蔡賴」配對成功！

他說，9月27日阿扁掌握「蔡賴配」已經在3天前，蔡總統、賴院長等5人齊聚高雄就談妥成局了，只等國民黨副總統候選人公布後再公開。「阿扁同時在10月1日透露給媒體朋友刊在10月3日出版的周刊」。

陳水扁指出，去年1月初蔡總統去看府秘書長官邸整修進度，阿扁就研判能讓總統關注幕僚長住的問題，一定是總統非常敬重的政壇前輩，確信陳菊市長即將北上接任秘書長一職。4月23日菊姐果真走馬上任。

去年地方選舉瀰漫一片樂觀叫好的氛圍中，「阿扁在選前1個半月就預警，包括高雄、台中都可能不保，提出5678的選情分析。民進黨駁斥阿扁是病人，說話不可信」。

他說，阿扁認為「蔡賴配」對蔡總統加分不大，但與蔡英文分進合擊，可以讓民進黨區域立委多當選幾席。「籲請賴清德毋忘初衷，不要再說沒有小黨監督大黨的談話」。

陳水扁表示，阿扁不想「錦上添花」，但對小黨「一邊一國行動黨」則願「雪中送炭」。

他也感謝外省第二代毛女士得知一邊一國黨欠缺糧草，馬上捐出10萬元，等房子賣掉再捐50萬元！

他也感謝103歲的羅老先生，騎著機車幫一邊一國黨發傳單！感謝台南東區78歲的吳太太，把老人年金省下來的10萬元，用日曆紙包給一邊一國黨，「為了不讓阿扁孤單！」

(工商 )