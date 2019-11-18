法務部廉政署公布今年第3季執行行政肅貪成果，共有67名公務員因被政風機關查獲不法，遭到懲處，包括前中科管理局長陳銘煌、前主祕林梅綉因採購案遭調職，前士林地院法官陳梅欽因不實申領加班費等行為遭免職。

廉政署表示，為回應外界對於廉政工作之期待，增進民眾對於政府之信賴，督導政風機構加強對所屬機關公務員涉嫌不法函送偵辦案件，以及未構成貪瀆犯罪而涉及行政違失、違反公務員廉政倫理規範情事，即時追究相關人員行政責任，讓公務員知法、守法，避免貪瀆情事發生。

廉政署統計，今年7月至9月辦理行政肅貪案計39案，受懲處之公務員，簡任官員陳銘煌、林梅綉10人、薦任官員陳梅欽24人、委任21人、約（聘）僱12人，合計67人。

67人懲處結果，免（撤）職4人、調整職務3人、記過28人、申誡28人、書面（口頭）告誡4人。

其中，中科管理局前局長陳銘煌和前主祕林梅綉2人，是因承辦中科智慧機器人創新自造基地採購案，涉有採購違失，均遭調職處分。

另前士林地院法官陳梅欽，則被司法院政風處查獲涉有不實申領加班費、不當飲宴應酬及收受餽贈等違反廉政倫理規範及法官法情形，陳在事發後即辭職，司法院職務法庭判決免除法官職務。

(中時 )