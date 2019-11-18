台灣菸酒公司某菸廠施姓員工，遭檢舉利用工作機會，偷走菸廠生產線上687支散菸，並趁午休時間挾帶出廠，販售牟利，被政風人員會同廠方當場查獲，廠方將施員記2大過處分，並依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

廉政署表示，台灣菸酒公司政風處是在8月間接獲檢舉，指稱某菸廠施姓員工涉嫌竊取菸品並在外兜售，經調查施員係竊取生產線上之散菸，利用午休時段挾帶出廠，藏匿於私家車或鄰近廠區之隱蔽處，等下班後再行取走並於市區遊藝場內兜售。

台灣菸酒公司政風處查悉施員竊菸手法並掌握相關事證後，8月29日會同該菸廠實施放工檢查，當場查獲施員身上藏有以夾鏈袋分裝之散菸330支，並在施員的廠外藏菸處取出近2週內所竊散菸357支，合計687支。

台灣菸酒公司政風處以施員涉犯刑法竊盜罪嫌，派員陪同至地檢署自首，並將調查報告移請偵辦，廠方並對施員記2大過處分。

廉政署指出，台灣菸酒公司為國營生產事業機構，轄下有3座菸廠，各菸廠間對於品管需要之品評用菸與瑕疵菸之管制規定不一，且未嚴格落實，導致少數不肖員工利用管制漏洞，違規取用生產線上之散菸或待解、待銷毀之瑕疵菸，對外販售牟利。

因此政風處已建議台灣菸酒公司加強員工法紀教育訓練，強化課責，並增修相關作業程序及管制規定，強化管制措施、建立查驗與通報機制，以避免再發生員工偷菸品轉售牟利情事。

(中時 )