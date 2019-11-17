◎公車輕旅行 吃美食免排隊

嘉義市政府行銷66路台灣好行「光林我嘉線」，結合市區著名景點，推出「東市好食光」、「檜意好森活」2條輕旅行遊程，每條遊程只需299元，遊客能免排隊吃東市場經典美食，或選擇悠遊檜意森活村，品嘗福義軒下午茶套餐，16日嘉義市長黃敏惠帶領市府團隊齊聚東市場體驗製作魚丸，她直呼美食超吸引人，歡迎大家踴躍報名。

◎海線潮旅行 蚵仔寮迎賓

為帶領遊客發現高雄海線之美，高市府觀光局串連梓官、彌陀、永安及茄萣4區，推出「海線潮旅行」系列活動，16日在梓官蚵仔寮舉辦「鱻味漁村搖落去」活動，邀請藝人黃少谷與本獸樂團到場演出，以及6大職人手作坊、百元伴手禮快閃優惠，還有限量海線潮旅行精美手札發送，場面相當熱鬧。

◎台東就醬玩 鹿野熱氣球成首選

台東一年四季都能玩，有哪些活動是你來台東絕對不能錯過的？台東縣政府「台東就醬玩 amazing taitung台東縣交觀處」網站舉辦了台東十大必玩票選活動，經過網友熱烈的推薦及投票，台灣國際熱氣球嘉年華獲選為台東必玩活動首選！

◎青青草原祕境 落羽松美呆了

新竹市「青青草原」近年在投入近億元經費大改造之後，已成北台灣最熱門的自然生態親子遊樂場之一，除了磨石子溜滑梯、野餐音樂節和熱氣球嘉年華，3期工程也已完工開放，全新的浪漫鞦韆、多功能攀繩、平衡木、水管通道等親子遊樂設施待大小朋友前來體驗。

◎首屆風箏節暖場 鹿港起飛

彰化縣鹿港的九降風是出了名的猛，鹿港鎮長許志宏創意發想，第一屆鹿港風箏節要登場了，15日率先暖場，動力風箏、地景風箏、立體風箏等紛紛「出線」，把天空妝點如動物嘉年華，充滿童趣和吉祥祝福，大夥仰望天空，心為之飛揚，雀躍歡呼「鹿港起飛！」

◎全台最大氣墊樂園 點燈飄雪

耶誕節前夕，高雄市大魯閣草衙道14日晚間搶先替全台最大、麋鹿造型氣墊樂園及耶誕樹點燈，現場還飄出陣陣人造雪，營造濃厚耶誕氛圍，搭配各式放大可愛玩偶，不但讓小朋友開心尖叫，也吸引不少網美搶拍照打卡上傳，提前歡度耶誕節。

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(中時電子報)