太空人主場偷暗號的疑雲愈鬧愈大，球迷對比洋基賈登納(Brett Gardner)憤怒在休息室敲天花板，以及太空人布瑞格曼(Alex Bregman)在兩好球時從容不迫把對手的變化球轟到全壘打牆外，這不是太空人打者太強，就是洋基打者不會選球。太空人真的有作弊嗎？

目前流傳的方法是太空人利用中外野的攝影機偷拍對方捕手，在休息室敲打球棒傳遞暗號。以2017年前白襪投手法夸爾(Danny Farquhar)的比賽為例，棒球達人@Jomboy_配合影片觀察，太空人敲兩聲球棒表示是變化球，沒聲音就是快速球。對照之下太空人的敲打聲非常準確，並且極為迅速，捕手比完暗號就出現了，用人眼偷暗號鐵定來不及，只能使用電子器材。

Astros using cameras to steal signs, a breakdown pic.twitter.com/rncm6qzXxw — Jomboy (@Jomboy_) 2019年11月12日

棒球偷暗號很常見，但透過電子器材是非法的，紅襪曾被揭發使用Apple Watch偷暗號，遭到聯盟警告。察覺不對勁的法夸爾當時叫了暫停，最後一球捕手沒放暗號即投出，太空人打者就被變化球三振了。通常投手都是自認倒楣，只懷疑是投球動作有破綻。

這周正好是聯盟總管會議，他們告訴《今日美國》說：「太空人還有別招，喊叫打者的名字是快速球，喊出他的姓氏就是變化球。」憤怒的球隊總管(此案仍在調查而不能具名)要求大聯盟收回太空人2017年的世界大賽冠軍。當年太空人7戰獲勝，被打最慘的是道奇投手達比修有，還好沒打垮他的身價(與小熊簽大約)。達比修表示：「即使如此，那也是我自己投得很爛。」

未經大聯盟判決，現在仍不能斷言太空人有作弊，今年世界大賽(太空人vs國民)7場都是由客隊獲勝，可見偷暗號的優勢不明顯。另一個建議是大聯盟乾脆允許耳麥通訊，就像美式足球(四分衛頭盔裡有耳機)，讓投捕之間直接通話，不必再用手勢。

(中時電子報)