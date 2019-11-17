台中市為推行綠色交通，減少廢氣排放，持續推動電動公車政策！交通局表示，電動公車數量從102年10輛，累計至今年10月底已達182輛，數量成長17倍以上，全國第一；預計4年內再增加200輛電動公車，逐步建構台中低碳大眾運輸環境。

交通局長葉昭甫說，台中市電動公車行駛區域目前較分散，且多為非幹線路線，較無法讓民眾明顯感受到其減碳效益，市府積極配合中央2030市區公車電動化執行計畫，於台中市幹線路廊推動示範型的全電動公車路線，並整體規畫充電場站及公車路網，鼓勵客運業者加速汰換老舊柴油公車為電動公車，發揮電動公車最大減碳效益。

葉昭甫指出，市府將持續透過優先核予電動公車經營業者路權、推動幹線公車電動化等政策，鼓勵客運業者採用電動公車，預計台中市4年內可再增加200輛電動公車，以2022年達成電動公車總數350輛為目標，降低柴油公車所產生的空氣汙染，逐步建構台中低碳大眾運輸環境。

葉昭甫強調，台中市持續推動綠色交通政策，包括增加電動公車數量、增設iBike站點、提升民眾搭乘大眾運輸意願、鼓勵購置電動車、積極推動與規劃捷運路網等措施；其中電動公車政策亦需搭配路網轉乘及雙十優惠等整體規畫，吸引更多人願意搭乘公車，並打造安全舒適、環保且共生共榮的永續運輸環境。

(中時 )