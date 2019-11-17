國民黨副主席郝龍斌（右）17日為北市立委參選人李彥秀站台，向前新北市長朱立倫（左）擁抱致意。（黃世麒攝）

郝龍斌（右）為北市立委參選人李彥秀（左）站台。（黃世麒攝）

國民黨副主席郝龍斌（右二）17日出席立委李彥秀競選總部成立大會。（張立勳攝）

國民黨不分區立委名單引發各界炮轟，副主席郝龍斌17日痛批，這份名單不被社會接受，沒有正確反應基層黨員心聲，這是不爭的事實，把台南市議員謝龍介排在第15，也給人家不當聯想，盼提一個更符合民意的名單。

國民黨北市南港、內湖區立委李彥秀今成立競選總統，黨內大咖雲集，除了郝龍斌，還有國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、台中市長盧秀燕、高雄市副市長李四川都到場力挺。

國民黨不分區名單公布後引發外界質疑，恐影響政黨票士氣，郝龍斌今表示，這次不分區名單不被社會接受，沒有正確反應基層黨員心聲，這是不爭的事實，尤其青年、勞工代表都沒有在安全名單內，這是很遺憾的事，把謝龍介排在第15，也給人家不當聯想。

郝龍斌說，現在把名單送進去，還有幾天可以好好考量、運作，希望可以提出一個被基層黨員和廣大民眾可接受的名單，因為這次不分區名單一定會影響未來總統大選和區域立委選舉。

對此，吳敦義強調，這次不分區立委是改變過去，過去前立法院長王金平都是排第一名，這次排名不是他決定，是經過審查委員會7人小組審查核可，再由中常會決定次序，昨天中央委員全體會議決定贊成或不贊成，完全是機密的，不是亮相的，程序非常嚴謹。

吳敦義指出，過去國民黨主席都是提名自己選總統，從來沒有例外過，可是他放棄爭取總統，過去行政院長做過了，政績很好，副總統也做過了，就不爭總統了。

吳敦義還說，如果他進國會，可以帶頭讓韓國瑜當選總統後，國家政策、預算和法律有立法院可以全力支持，他也是經過縝密的條件，經審核委員、中常會通過，再交由中央委員決定，從來沒有這麼公正公開過。

他強調，這時候如果還有人批評這份名單是出自1人？不是，是出自一群人隨便決定？也不是，是經由中央委員縝密審查、祕密方式投票產出。

吳敦義說，外界對不分區立委或許有失望，認為自己可排第8卻到15、可以排第5變17，有親人或自己想加入不分區立委，但沒有得其所願，當然會不服氣，所有沒有納入的，有些人是覺得寬懷不會計較，有些人會不滿，這是無所逃避的事，大家對民主政治要有信心。

(中時 )