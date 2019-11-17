Now this is what the kids call a "flex". pic.twitter.com/S7y3wpmXvF — Houston Rockets (@HoustonRockets) November 17, 2019

儘管先發5人少了韋斯布魯克(輪休)、卡培拉(腦震盪)與豪斯(背傷)，火箭卻有「大鬍子」哈登搞定一切！哈登17日全場轟下49分，外加6助攻、5籃板，連3場得分破40，協助火箭125比105輕鬆轟翻灰狼，昂首搶下7連勝，續居西區第2。

上半場雙方陷入互有領先僵局，直到第3節，哈登強大火力再現，帶領火箭打出一波14比2猛攻，轉眼擴大領先到10分，也幫火箭打完前3節，取得93比85領先，哈登此時已攻下38分，簡直把灰狼主場標靶中心當自家主場在打。

沒想到火箭末節一開始，直接打出9比0攻勢，一舉擴大領先到17分，也讓灰狼完全來不及反應，哈登則是持續飆分，先是完成「三分打」，接著投進三分球，輕鬆讓自己得分突破40分大關，卻到最後1分20秒，他才願意被換下休息。

儘管是連兩天出賽，哈登17日仍然打了39分鐘，全場投41中16，含三分球投22中8，罰11中9，光是他一個人出手41次，就比其他4名先發總共出手38次還多，麥克勒摩也替火箭貢獻20分，小瑞弗斯和克萊蒙斯各有19分。

灰狼此役仍然少了主力後衛威金斯助陣，因為他的祖母過世奔喪，也讓灰狼僅剩唐斯孤軍奮戰，他雖拿下27分、15籃板的雙十數據，雷曼也拿21分，灰狼卻躲不了2連敗命運。

(中時電子報)