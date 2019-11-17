韓國瑜離場，要趕去瑞芳。（張穎齊攝）

韓國瑜搭電梯要趕場，基隆市議員韓敏煌陪同在側。（張穎齊攝）

國民黨總統參選人韓國瑜17日上午出席全國美術界挺韓後援總會，在場與國畫大家歐豪年、「鬼故事大師」司馬中原等人相見歡，並揮毫寫下書法「莫忘世上苦人多」。韓致詞時表示，現在最擔心世界忘記台灣、台灣忘記世界，如果繼續跟國際切斷，藝文若不跟國際交流，整個台灣未來會非常黯淡，他會以「國際美學小尖兵」自居，把美學發揚光大。

韓國瑜表示，中國美學大概有90年歷史，今天這麼多美術、書法、藝文界好朋友跳下來為了2020總統大選，大家一起齊聚一堂、發出聲音、支持國瑜，他很感謝。

韓國瑜說，在美術藝文的世界是很寧靜的，整個身心靈都是非常和諧、美好、不受干擾，但為了紅塵十丈、政治選舉，大家來支持，他心裡真的很不好意思，但整個中華民國各行各業所有人，都會被這場總統大選影響，即使美術藝文界也是其中一環。

韓國瑜提到，感謝王理事長、吳將軍、司馬大師、張大師等人，願意跳出來、踴躍發出聲音，他所勾勒並期待的未來台灣，是有一點不太一樣，藝術、文化、美學，他一定會持之以恆，繼續加大力度支持。

另外，韓指出，他迫切覺得一定要趕快突破下一代國際化問題，不是光語言，事實上有很多真善美，傳統文化的保障與資產，一樣可國際交流，現在他最擔心就是「世界忘記台灣、台灣忘記世界」，他非常害怕，如果繼續跟國際切斷，整個台灣未來發展前途會非常黯淡。

韓還說，藝文若不跟國際交流，孤芳自賞，而失去成長交流機會，也是會不得了，所以他大力推動台灣跟國際接軌，接軌整個發展過程，他相信有留下最美好的資產，就是擁有文創、美學的在座各位。

韓國瑜說，他認識30多歲的高雄子弟年輕朋友，到歐洲跟白人文創世界，想有一席之地，結果苦思如何突破卻找不到元素，沒有元素的話，在白人土地如何一較長短？結果這位朋友終於找到元素，在傳統寺廟內，每座宮廟都有門神，降將門神都取下來，將不同寺廟的不同門神有什麼歷史背景、故事、服裝、意義，整套摸熟，拿到歐洲跟歐洲人宣傳，結果獲得很多歐洲藝術家、文創家的認同驚豔。

韓國瑜強調，這就是在文化瑰寶裡找到新的元素，予以新的設計行銷，未來國際化交流與美學，是重要一環，這點是一定要大力推動，會以「國際美學小尖兵」自居，陪同大家一起為文化紮跟，把美學發揚光大。

(中時 )