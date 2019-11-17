嘉義縣多元文化活動登場，新住民穿各國服裝大車拚。（張毓翎攝）

義竹國小頭竹分校學童也穿著特製服裝至現場表演。（張毓翎攝）

12月18日為國際移民節，嘉義縣政府17日上午在故宮南院臨水廣場提前舉辦「108年多元文化國際日～一『嘉』人做伙行」活動，邀請新住民、新二代、移工朋友等參加，這次還結合「牽手踏步趣 快樂逗陣走」健走活動及親子闖關活動，希望藉由此活動凝聚離鄉背井的新住民。

根據嘉義縣新住民學習中心資料統計，截至今年8月縣內新住民人數共有1萬3195人，最多分佈於民雄鄉（共1611人），其次為水上鄉（1553人）及中埔鄉（1251人）。教育處代理處長李美華表示，為了增進不同族群的交流與融合，雖然經費拮据，不過，縣府與民間單位齊力合作，每年都能舉辦移民節活動，推展多元文化國際日。

縣府今年特別選在文化藝術氣息濃厚的故宮南院旁的臨水廣場辦理，讓造訪故宮南院的遊客能一同體驗新住民朋友的熱情與活力，早上先由「牽手踏步趣」健走活動揭開序幕，接下來邀請進行各項多國傳統舞蹈表演，提供新住民在舞台上展現自信與風采，同時在家庭教育闖關活動，提供親子互助、合作的機會。

今日許多新住民團體穿著自己家鄉服裝表演、販賣各國美食，李美華表示，今年的108課綱在國小彈性學習課程導入新住民語文的選項，除了讓新住民學生及一般學生未來都有機會學習東南亞等國家的語言，也能使學生從小就可以認識多元族群的語言及文化，引領台灣邁向多元族群文化的國家。

(中時 )