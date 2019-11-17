香港區議會選舉將於24號舉行，但由於衝除持續升級，不斷傳出有選舉延期的傳言。香港政務司長張建宗今日發表網誌指出，目前選舉應變計劃包括成立危機管理委員會，來處理與區議會選舉有關的危機，如果特首、選舉管理委員會或投票站主任評估，投票或開票可能出現騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故等，那麼選舉、投票或開票可能延後，政府相關部門將會緊密監察情況。

張建宗還提到，近期不斷有候選人在參與競選活動時，遭受暴力攻擊，也有多名區議員的辦事處和宣傳品遭到破壞，更有多起縱火事件，這些行為已嚴重危害公共安全、影響選舉，政府將給予嚴厲譴責，警方也將嚴正執法，以保障社會安寧。

張建宗呼籲社會各方回歸理性，保持冷靜和克制，停止暴力，尊重和包容持不同政見的人，讓選舉能和平有序地進行。他提醒，干犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》是刑事罪責，最高刑罰是監禁7年和罰款50萬元。

(中時 )