華陀酒業攜手大葉大學研發含花青素黑米酒，周末兩天在華山創意產業園區參展。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

華陀酒業攜手大葉大學研發含花青素黑米酒，周末兩天在華山創意產業園區參展。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

經濟部中小型企業研發計畫（SBIR），16、17日兩天於華山創意產業園區2C-2D館，舉辦 108 年年中小企業 「創新世代 X 共好生活」聯合成果展，研發出全台第一支富含花青素料理米酒的彰化在地廠商—台灣華陀酒業有限公司也應邀參展，於3S-12B「智能創新」展位展出。

此次年中聯合成果展規劃「永續實踐」、「智能創新」、「生活創享」、「智造領航」等四大展區，展現出台灣中小型企業的研發與創新能量。

其中，台灣華陀酒業與大葉大學食品暨應用生物產業科技學系教授柯文慶產學合作，連續兩年獲得 SBIR 小型企業創新研發計畫補助，經歷產學合作的研發與創新，利用台灣華陀家族的釀酒工法與新穎的蒸餾工藝技術，打造出全台第一支具有含花青素且符合 養生趨勢佐餐的料理米酒；並依據花青素的含量與酒品工藝技術的不同，推出系列產品。

台灣華陀酒業採用彰化縣濁水溪沿岸出產的黑米，與大葉大學合作，創新研發、生產出符合養生趨勢且富含花青素的酒品。

柯文慶指出，過去傳統料理米酒使用的原料是在來米、蓬萊米，已經60、70年都沒有改變過， 此次輔導台灣華陀酒業開發的黑米養生料理米酒，材料選用上突破傳統，以富含花青素、錳、鋅、銅、維生素 C、胡蘿蔔素等營養價值的黑米當原料，保留米酒 去寒、促進血液循環的功能，增加營養豐富的優勢，提供民眾新選擇。

(中時 )