寇乃馨和老公黃國倫與林志玲（右圖）交情不錯。資料照

寇乃馨與黃國倫在大陸的演藝事業經營得有聲有色。資料照

寇乃馨今(17日)排除萬難從北京回台參加林志玲在台南的婚宴。10年前的今天，是她和老公黃國倫在以色列耶路撒冷祕婚的日子，寇乃馨笑言，今天拋下黃國倫，不度過夫妻倆的結婚紀念日，而是回台為好友林志玲獻上祝福。

今晚婚宴前，寇乃馨提前分享將送給林志玲2個「不要」、1個「要」的經營婚姻秘訣。第1個「不要」是對AKIRA喊話：「永遠不要當自己結婚，不要覺得對方就屬於你跑不掉，你娶的是天下男人都愛的女神，你對她不夠好，多的是想搶女神的人，請永遠要有危機感、稀罕感，要追就追志玲一輩子。」

第2個「不要」是對林志玲說：「夫妻之間永遠不要藏心事，開心、不開心都要說出來，志玲是個習慣喜怒不形於色的優雅女子，永遠情商一流，但我特別希望志玲在老公面前能沒情商一點，有不爽就直說。」

寇乃馨打趣也感性地說，「志玲溫柔，不像我老愛飆狠話，我相信她再凶也駡不跑老公，但願志玲在老公面前，能鬧能哭能撒潑能翻臉，能熱烈吵架再熱情和好，愛人就該是最好的知己或閨蜜，能在他面前最放鬆，能無話不談，才能交心一生」。

寇乃馨與老公黃國倫5年前以選手身分參加安徽衛視真人秀節目《超級演說家》，各以5篇演講打進全國總決賽，寇乃馨在比賽完後半年，靠著其中一篇演說《別對你愛的人飆狠話》的發酵暴紅，當時還有人下了「這個女人震驚了13億人」標題轉載此文。

夫妻倆現在演藝重心都在大陸，經營有成，寇乃馨目前頭銜是「超級演說家學院總院長＆首席執行官」，這3、4年在大陸接的商演也大多是演說。據悉，她在大陸1場演講費用約35萬至45萬人民幣（162萬至208萬台幣）之間，十分可觀。

(中時 )