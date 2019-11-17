美國有一對夫妻，在激情完畢後妻子突然出現嚴重的過敏性休克，緊急送醫後救回一命。這件離奇的事情，特殊到動員3名醫生聯名投稿至醫學期刊，因為差點奪走該女子性命的，竟是她老公的精液。

據《紐約郵報》報導，女子被緊急送醫後，一開始醫生研判女子應當是敗血症，不過在檢測後竟然發現差點害死她的竟是病患老公的精液。在知道過敏原因後，醫生立刻進行治療，順利救回女子性命。

據報導，原來兩人在歡愛前，女子的丈夫先是吃了抗生素和青黴素，卻不想該名女子本身對青黴素有嚴重的過敏，她一輩子都盡力避開青黴素卻不想這次它竟以這樣的方式，進入自己體內作亂。

由於這項案例太過特殊，還引起3名醫生聯名投稿到《美國醫學期刊》，事實上這已經是同類案件中的第3起案例，去年西班牙曾有一名婦女在對伴侶啂較厚，也發生了同樣的問題。研究指出，目前已知某些抗生素會殘留在精液當中。他們也警告醫生和藥劑師要重視藥物過敏如何影響性生活。目前脫離險境的女子已經痊癒回到家中，不過醫生交代夫妻倆在丈夫吃完藥前，兩人都必須禁慾。

(中時電子報)