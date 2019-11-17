中天新聞》毒物專家：塑袋耐120度 熱食仍有疑慮

現代人生活離不開塑膠製品，但卻可能遭塑化劑危害卻不知。有一家3口，媽媽40多歲罹癌切除子宮，女兒國小三年級月經就報到，而國中兒子卻沒長喉結和陰毛。醫生追問才發現，這家人體內塑化劑超高，導致荷爾蒙不正常，追究原因，很可能是天天用塑膠袋包自助餐熱湯喝造成的。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目上分享曾遇過的案例。一名40多歲媽媽一年來泌尿道反覆感染，原以為只是黴菌感染，轉診至婦科治療，卻檢查出子宮內膜癌，只能切除子宮保命。

之後媽媽帶小學三年級的女兒就診，表示女兒月經已經來了，而且每次月經來就感染。洪永祥安排母女尿液檢驗，結果發現2人DEHP（鄰苯二甲酸酯）濃度高於正常值3～5倍。鄰苯二甲酸酯主要做為塑化劑使用，添加到塑膠中以增強彈性、透明度、耐用性和使用壽命。

追問之下，這家人每天都會到自助餐買晚餐，並用塑膠袋裝熱湯全家喝，很可能因此溶出大量塑化劑，家中另一名國中兒子，第二性徵還沒發育，沒長喉結和陰毛，推測也是塑化劑影響內分泌。

(中時電子報)