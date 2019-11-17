「天道酬勤」書法畫作被工作人員收走。（張穎齊攝）

全國美術界挺韓後援總會送國民黨總統參選人韓國瑜「橫掃千軍」。（張穎齊攝）

全國美術界挺韓後援總會送國民黨總統參選人韓國瑜「庶民總統」。（張穎齊攝）

國民黨總統參選人韓國瑜揮毫「上」字。（張穎齊攝）

全國美術界挺韓後援總會送國民黨總統參選人韓國瑜「莫忘世上苦人多」。（張穎齊攝）

親民黨總統參選人宋楚瑜13日宣布第5度角逐總統大選，並以「天道酬勤」自居，直言這4個字是他從政初心。豈料，國民黨總統參選人韓國瑜17日上午出席全國美術界挺韓後援總會時，有韓粉拿著「天道酬勤」的書法獻給韓國瑜，不過韓國瑜並未意會過來，一旁的工作人員也接手將書法畫收走。

韓國瑜出席會場，揮毫寫下「莫忘世上苦人多」的「上」字，而書法大師也連連贈送「橫掃千軍」、「庶民總統」的書法畫作給韓國瑜。

隨後，1名韓粉獻上「天道酬勤」4字給韓國瑜，並說「韓市長，還認得我吧？」只見畫作上署名是位范姓陸軍少將，但他們似乎並不知道，這4字是宋楚瑜在參選時所率先引用。

此外，「鬼故事大師」司馬中原也在致詞時痛批，現在「黑韓」黑道無所不用其極，但他仍會力挺韓國瑜，因為他是支持講真話、做真事的人，深信韓國瑜能做到「合中、敬美、友日、興台」，讓台灣人過好日子。

(中時 )