國姓廟前廣場施工後，讓民眾前往運動休閒更安全舒適。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

觀光旅遊局增設休憩平台，讓民眾登山還可以歇歇腳。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

大甲鐵砧山風景區劍井登山步道，因去年10月遭遇颱風損壞，台中市政府自去年底即編列經費辦理改善。於日前完工並以全新風貌亮相；昔日老舊破損的劍井登山步道搖身一變成為具現代感風格的登山步道，讓登山的遊客有全新感受，每天來運動的居民都直呼「現在的劍井登山步道煥然一新」。

中市府觀光旅遊局長林筱淇說，大甲鐵砧山風景區劍井登山步道連接劍井至國姓廟，因颱風造成步道及擋土牆等相關設施損壞，影響民眾通行安全，市府即編列預算進行改善；改善工程特考量生態環境的維護，採避免大範圍開挖方式施工，以原有階梯型步道進行改善及擋土牆採用預鑄景觀擋土磚。

雖步道階梯型式沒改變，但採用現代感黑色板岩，除美觀外亦增加表面磨擦力，提升遊客登山的安全性，並於步道中間設置6處休憩平臺供民眾休憩；另國姓廟前廣場、休憩區平台廣場在保留原有植栽下，於樹下設置座椅，讓民眾在大自然中休憩時不禁懷疑「新建工程怎麼沒看見任何開鑿過後的痕跡呢？」

台中市風景區管理所表示，相傳劍井是明朝永曆十六年鄭成功的部將率兵至此被道卡斯平埔族包圍，水源斷絕，向天祝禱將寶劍插地，泉水由劍峰兩邊不斷地湧出來而得名，相傳可治百病。

劍井登山步道經改造後注入現代感的元素，有別於以往給人老舊破損的刻板印象，但仍保留原有歷史風貌珍貴美景。民眾假日可參拜鄰近劍井登山步道的國姓廟，順道走訪鄭成功紀念館、鄭成功石像及軍人忠靈祠等來一趟歷史文化之旅。

(中時 )