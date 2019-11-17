台南市政府考量林志玲婚禮流暢與周邊人潮，宣布下午4點起擴大範圍封街。(中時資料照片)

「第一名模」林志玲宣布跟「放浪兄弟」成員AKIRA結婚後5個月，忙碌的兩人終於喬出時間，將於今晚在林志玲父母的家鄉台南，舉辦僅限至親好友參加的婚宴，小倆口昨天已在當地進行婚禮儀式等彩排，如今這場世紀婚禮的全天流程曝光，預計將有4大主要活動，而台南市政府考量交通與婚宴順利，已宣布下午4點起擴大封街。

林志玲與AKIRA今天在台南辦婚宴，據悉，行程將從今天下午開始，3點20分將在「全台吳氏大宗祠」舉辦出閣儀式，志玲姊姊將在此進行傳統習俗「喝新娘茶」，AKIRA將在此掀起新娘的頭紗並交換戒指，而旁邊被包下的「霜花亭日式鬆餅店」則作為儀式會場的延伸，讓觀禮親友們能在此喝茶享用點心。

古禮結束後，林志玲夫妻將前往婚宴主會場台南市立美術館一館，5點前先行舉辦餐前酒會，6點婚宴正式開始，據悉兩人很可能從大門直接進會場，此時有望跟場外媒體及粉絲打招呼，而台南市府考量可能有人潮或車潮，已預計下午4點起擴大封路範圍，南美一館前的南門路、友愛街十字型道路都在管制範圍內。

至於晚宴，林志玲夫妻低調邀請至親好友，僅開12桌，包含恩師洪偉明、邱瓈寬、蔡康永、小S夫妻、陳怡蓉夫妻等，都將前往祝賀，而南美館內不能烹調食物，因此飲食將由距離三分鐘路程的晶英酒店即時外送，婚宴菜色相傳將融合呈現台灣、靜岡特色，也傳婚宴後有After Party，地點在晶英飯店內，相傳新人們選中飯店內的戶外泳池區，該處過去常用來舉辦證婚儀式與戶外婚禮。

(中時電子報)