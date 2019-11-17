松花江進入流冰期，江面晶瑩璀璨如畫。（照片取自中新網）

松花江進入流冰期，江面晶瑩璀璨如畫。（照片取自中新網）

大陸哈爾濱市區氣溫急劇下降，松花江哈爾濱段進入流冰期。來自哈爾濱水文局近年監測資料顯示，11月17日，松花江哈爾濱段呈現封江狀態，是近十年來第二晚封江(近十年最晚封江在2014年11月25日)。

據哈爾濱市氣象臺11月16日11時發布的大到暴雪及大風降溫天氣提示：預計17-19日，哈爾濱市有一次大到暴雪過程，同時氣溫明顯下降，預計17日夜間至19日夜間，最低氣溫可下降8～10℃，這樣的天氣情況也加速了松花江封江的速度。

(旺報 )