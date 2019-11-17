松花江進入流冰期 江面晶瑩璀璨如畫 12:042019/11/17 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 松花江進入流冰期，江面晶瑩璀璨如畫。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 松花江進入流冰期，江面晶瑩璀璨如畫。（照片取自中新網） 松花江進入流冰期，江面晶瑩璀璨如畫。（照片取自中新網） 大陸哈爾濱市區氣溫急劇下降，松花江哈爾濱段進入流冰期。來自哈爾濱水文局近年監測資料顯示，11月17日，松花江哈爾濱段呈現封江狀態，是近十年來第二晚封江(近十年最晚封江在2014年11月25日)。 據哈爾濱市氣象臺11月16日11時發布的大到暴雪及大風降溫天氣提示：預計17-19日，哈爾濱市有一次大到暴雪過程，同時氣溫明顯下降，預計17日夜間至19日夜間，最低氣溫可下降8～10℃，這樣的天氣情況也加速了松花江封江的速度。 (旺報 ) #哈爾濱 #11 #松花江 #下降 #氣溫 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電子商務》雙11戰果，商店街、創業家吸金 08:212019/11/13 財經 觀望中美貿易談判進度 台指期今開低震盪 09:002019/11/13 財經 《商情》空頭回補，支撐周二紐約期棉走升 10:002019/11/13 財經 獲利賣壓出籠 台股期現貨拉回震盪 10:152019/11/13 財經 民眾檢舉韓國瑜豪宅案 檢：分他案釐清 12:162019/11/13 社會 偷車賊衝撞警 蘆洲警5日內逮捕 12:112019/11/13 社會 服務體驗影響了消費經驗 12:392019/11/13 名家講 蔡依林演唱會黃牛1111大促銷？ 網友細看…可惡 15:212019/11/13 生活 《電子商務》彩票經濟奏效，露天雙11業績破百億元 09:272019/11/14 財經 《電子商務》網家集團作戰奏效，雙11成交金額衝151億元 09:262019/11/15 財經 兩岸熱門新聞 香港理大再爆警民衝突 汽油彈、煙霧彈橫飛 - 兩岸 美艦若泊台 兩岸必有血光災 - 焦點新聞 - 旺報 陸美貿易戰 災情遍及美30多州 - 兩岸要聞 - 中國時報 松花江進入流冰期 江面晶瑩璀璨如畫 - 兩岸 - 旺報 陸激進人士不滿反送中 遷怒破壞蔡元培香港墳墓 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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