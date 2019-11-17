民進黨總統參選人蔡英文今天宣布與前行政院長賴清德搭檔參選2020正副總統，對韓國瑜之前用「武大郎、潘金蓮」來形容「英德配」， 蔡英文批評對手見縫插針，「用不堪的語言形容我們，可見國民黨完全不懂民主的價值、和團結的意義」。

蔡英文今天上午9點在競選總部召開「2020英德配贏得台灣」記者會，宣布與賴清德搭檔參選，副總統陳建仁、總統府副秘書長劉建忻、前行政院副院長林錫耀、民進黨主席卓榮泰偕同出席。致詞完畢後，蔡英文也與陳建仁、賴清德一同到競總內自拍機合照，表示團結，也給彼此加油打氣。

蔡英文致詞表示，賴清德從政多年，有非常完整的歷練，在國會、地方和中央，都留下了成績，他擔任行政院長的時，協助加速建設推動，克服改革的困難，分工合作，一起面對挑戰。

她說，林全、賴清德兩任行政院長接續的投入與努力，為台灣未來的發展打下了基礎，蘇院長接棒之後，開始展現我們的政績。例如今年五月最有感的稅改、受到年輕家長好評的托育補助、還有長照2.0的推動、照服員加薪、解決五缺、改善投資環境、以及逐漸看到成效的前瞻基礎建設等等。

蔡英文表示，今年初跟賴經歷了一場初選；「今天，我們決定攜手合作，一起為2020年大選來努力」，其中國民黨的對手見縫插針，用不堪的語言形容我們，可見國民黨完全不懂民主的價值、和團結的意義。我們的黨名是「民主、進步」，民主當然有競爭，但競爭是為了進步，不管競爭多激烈，最後我們都會團結，團結在守護主權的旗幟下，團結在壯大台灣的目標之下。

蔡英文強調，因為競爭，讓我們更強大，讓我們的攜手合作成為「最強組合」，在我的心中只有一個信念，就是「贏得勝利，守住台灣」。這是總統最重要的責任。2020是台灣命運的關鍵，我們必須贏，台灣必須贏！此外，蔡英文也拜託賴清德與她分進合擊，全力衝刺立委選情，爭取國會過半，把繼續執政的道路鋪好，把所有支持改革的力量凝聚起來。

蔡英文特別感謝今天出席的陳建仁，這三年多來，他扮演了最稱職的副手角色，「大仁哥」永遠充滿溫暖和耐心，承擔了許多任務，也幫助化解了許多艱難的爭議，對於大人哥，我們很多人的心中都有不捨，但更多的，是欽佩和感動。

蔡英文指出，陳建仁已經答應出任全國競選總部的主任委員，一起並肩作戰，爭取這場選戰的勝利。「今天開始，我們每個人都在崗位上繼續奮鬥，一起打贏2020年大選，讓總統勝選，國會過半」。

賴清德表示，感謝蔡英文總統的肯定，委以重任。民主進步黨從黨外到創黨，從在野到執政，三十多年來和台灣人民用熱血與淚水，艱辛的打造台灣民主奇蹟。現在首要之務，就是團結守護台灣，只要贏了，台灣就沒有輸家！

賴清德指出，有感於蔡總統誠意與民眾期待，看到自己的責任，決定接受蔡總統邀請，擔任副手搭檔參選，在最黑暗的時刻團結守護台灣，持續綻放民主光芒，指引香港、照亮世界！

賴清德強調，未來將竭盡所能完成選舉目標，總統勝選、國會過半，更有力量捍衛主權、維護民主。未來我們將持續推動各項改革，因應全球氣候變遷、能源轉型、人口危機、以及國內外各種挑戰，全黨同志都有責任共同面對，民進黨要不斷自我革新，加倍回應人民期待，成為更值得人民信賴託付的政黨，帶領台灣走向世界！

賴清德回顧二十多年前，追隨民主前輩，投身民主改革的行列，追求台灣自主與人民幸福的理想，每份力量都是對於台灣支持與鼓勵，今日台灣有需要，我們都要成全大我，奉獻小我。賴清德也說，他與蔡英文總統一起打過許多選戰，歷經許多困難，未來將面對更多挑戰。請大家支持蔡英文總統、感謝陳建仁副總統，也請支持卓榮泰主席，讓大家一起在壯大台灣的路上並肩同行，用行動帶來希望。

陳建仁強調，近四年來，整個行政團隊秉持行公義 、好憐憫、常存謙卑的心，認真打拼為民服務，已有不錯成績，但許多的施政計畫，還需要國人的繼續支持，才能更加完美！

陳建仁表示，今年三月已向蔡總統表達，希望階段性任務明年告一段落。他也希望民進黨全體一心團結起來，給蔡總統力量，形成最強的組合。現在，最強的組合已經完成，請國人同胞一同支持蔡總統和賴院長，參選2020總統和副總統。

陳建仁最後指出，已答應蔡總統的邀請，擔任全國競選總部的主任委員，要與大家一起努力捍衛台灣主權、維護自由民主，一起爭取全國人民的支持，讓「總統勝選、國會過半」，讓台灣的世世代代，是個享有自由、民主、法治、人權、繁榮與和平的美麗國家！

(工商 )