冬天大家都喜歡吃補，三不五時就來個薑母鴨或麻油雞，但是常常一吃完就肚子痛，醫師警告，小心成為腸中風高危險群。天冷血管收縮，如果一下子吃進大量的熱量及油脂，血管阻塞風險上升，不只腦部會中風，大小腸也會，而且比大腸癌更兇險，若延誤就醫，死亡率高達90％！

一名53歲的陳姓男子，日前飯後突然腹痛，送急診才發現竟然是腸中風。《早安健康》報導，肝膽腸胃科醫師洪弘昌指出，這名男子可能因為平時飲食習慣不佳，導致腹、腸主動脈阻塞而發生腸中風，若未及時送醫救治，會發生腸壞死或併發腹膜炎，將難以救治。

大腸癌近年來讓國人聞之色變，但殊不知其實腸中風更棘手，大腸直腸癌權威、中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒表示，若腸中風延誤治療，演變成腸壞死等症狀，死亡率比大腸癌第四期還凶險，將直逼90％！知名藝人余天的父親就是因為腸中風過世；當時雖然緊急送加護病房，但仍在10天後回天乏術。

洪弘昌提醒，腸中風好發於半夜至清晨時段，60歲以上，患有心臟病、高血壓、心律不整，或有其他血管疾病或洗腎等其他慢性病患者，都是高危險群，如果飯後感到腹部不適，吃消化的藥也無效，或者腹部瞬間劇痛、肚臍周圍疼痛、冒冷汗等，都有可能是腸中風的徵兆，應盡速就醫。

(中時電子報)