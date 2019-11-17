蔣萬安競選總部成立，藍營大咖站台助選包含現任的黨主席吳敦義、前總統馬英九等人都親自到場，全場氣勢高昂。（游念育）

距離2020大選只剩下54天，北市第三選區（中山北、松山）立委選情激烈，國民黨立委候選人蔣萬安今成立競選總部力拼連任，藍營大咖站台助選，包含現任的黨主席吳敦義、前總統馬英九、朱立倫、郝龍斌、台中市長盧秀燕等人都到場站台助選，並由台南市黨部主委謝龍介與台北市議員鍾沛君擔任主持人，現場當選高呼聲不斷，深受婆婆媽媽喜愛。

朱立倫今出席蔣萬安競選總部成立記者會，被媒體問道關於國民黨不分區立委名單是史上最難堪，朱立倫說，其實周圍的朋友也是罵聲連連、幹聲連連，但國民黨還是要團結，罵完後沉澱幾天，總統和立委選票還是要團結。

另外，謝龍介在國民黨不分區立委排名第15名也備受矚目，謝龍介受訪表示，很多支持者及韓粉勸他退出不分區，謝龍介強調，「黨誠信互信很重要，黨是講道義的，之後大家都要承擔，也宣布1月11日投完票就參選黨主席」。

參戰北市第三選區（中山北、松山）的還有民進黨立委參選人吳怡農及民眾黨的何景榮，三黨競爭，戰況相當激烈，蔣萬安也不敢鬆懈；蔣萬安說，4年下來，國會專業問政的表現，大家有目共睹。

蔣強調，先前民進黨欲強行通過一例一休的惡法，他用議事杯葛，佔據發言台不間斷連講2小時，拖延惡法修法進度，更因此被封為「站神」，創下理性杯葛議事的典範，希望能力拼連任。

(中時 )