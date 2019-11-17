民進黨立委參選人吳怡農（右）17日上午在獲得民進黨不分區立委提名的新聞主播林楚茵（左）陪同下，在長春市場掃街拜票。（吳怡農競辦提供／張穎齊台北傳真）

國民黨立委蔣萬安13日深夜在臉書PO文聲援挺香港學生及年輕人，遭到網友灌爆，質疑和國民黨不分區名單的「親中」形象不同。民進黨立委參選人吳怡農17日在獲得民進黨不分區立委提名的新聞主播林楚茵陪同下掃街，吳怡農對此表示，立委的言行都要如一，不能因為受到社會壓力時，才在臉書上發文。

吳怡農與林楚茵今日到長春市場拜票，合體帶來高人氣，市場內的支持者、攤商，都搶著要跟2人合照、握手，為選情再加熱。吳怡農競選團隊，特別準備背帶「中山區農會總幹事」頒給林楚茵，林楚茵也十分敬業，發揮總幹事精神，超有活力的拜票，吸引攤商注意，贏得不少支持者的心，不少人主動，要跟吳怡農和林楚茵合照。

吳怡農表示，選民要將政黨票投給民進黨，就能讓像林楚茵這樣，更多傑出人才進國會。另外，吳怡農立委也暗諷對手國民黨立委蔣萬安，他說立委的言行都要如一，不能因為受到社會壓力時，才在臉書上發文。

另外，國民黨不分區立委名單公布，曾赴大陸參與大陸國家主席習近平聽訓的退將吳斯懷被列第4名，引發爭議。吳怡農表示，吳斯懷進國會，可以影響到預算編列、法案通過，還能接觸機密文件，選民現在能做的，就是可以選擇投政黨票，把更多社會價值跟理念相同的人，送進國會。

對於蔣萬安成立競選總部，有許多大咖站台，吳怡農會不會壓力很大？吳怡農打趣說，「我們有楚茵陪掃街！」林楚茵則說，選舉還是要靠自己經營，就算對手找這麼多大咖站台，但他們國民黨的心，都不是在為台灣做事，光是這點吳怡農就不一樣。

(中時 )