台南市長黃偉哲現場秀削蘆筍絕活與現場民眾同樂。（莊曜聰攝）

削蘆筍活動現場吸引許多民眾搶著體驗。（莊曜聰攝）

台南將軍區農會推廣地方農產綠蘆筍，除鼓勵農民種植外，也成立「紅將軍」品牌在多元通路銷售，創下年產值破億元佳績，1今天首度舉辦綠蘆筍品牌行銷推廣活動，現場展示蘆筍汁、冰淇淋、果凍 、蘆筍餐多樣吃法，重點是一年四季都吃得到，市長黃偉哲也到場讚聲，還下場嘗試削蘆筍，他期許優質的將軍蘆筍未來也能加入南市農產外銷行列。

將軍區是全台蘆筍主產地，目前約有露天、溫（網）室栽種各約30公頃，其中溫（網）室栽種的蘆筍幾乎全年都能採收，將軍農會與農民契作，推出紅將軍品牌，並於通路、餐飲業者結合，搭配果菜市場批發銷售，農會總幹事吳明成說，栽種面積、產量逐年增加，明年產值可望再增3成，來到1億3000萬，「綠金」故鄉成型。

今天活動包含蘆筍冰淇淋、果凍DIY、蘆筍削皮、蘆筍移植機、分級等各種應用體驗，還有台南應用科技大學的蘆筍調飲教學試飲、成功大學的蘆筍桌遊等系列活動，還有在地青農多項農特產品展售，中午的20桌蘆筍風味餐品嘗也早早就預訂一定，人氣將強滾。

台南市長黃偉哲也現身站台，替蘆筍代言大使楊欣樺披彩帶，表彰優秀農民，還下場秀一下削蘆筍技術與現場民眾同樂，黃偉哲說，蘆筍營養價值高，產值也不錯，加上將軍農會推廣，吸引更多青農返鄉投入，未來產量增加，也能成為台南農產外銷的生力軍。

現場還有蘆筍移植機示範，因缺工問題，不少農民都很有興趣。（莊曜聰攝）

(中時 )