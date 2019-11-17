鄭怡出道40年首次大型演唱會16日圓滿落幕，會後慶功宴上，聊到23歲兒子Randy驚喜現身合唱，母子擁抱那刻氣氛感人，站在後台鄭怡的老公以及台下不少觀眾都落淚，唯獨女主角鄭怡穩如泰山，她笑回：「我老公天蠍座，他比較感性，我當下只想下班（下台），趕快捏捏抱抱兒子。」回台一年多的鄭怡，已與兒子有一年多未見，對於與兒子首次合唱，她自豪地說：「他遺傳我的音樂細胞。」

Randy去年從多倫多大學音樂系畢業，目前從事音樂教學，也參與當地阿卡貝拉合唱團的演出，問及若兒子朝幕前發展、出道當藝人？鄭怡直言：「不支持，因為這個圈子競爭太大、太累，這圈子就好比金字塔，能在頂端的有幾個？大部份人都在金字塔下層。」鄭怡鼓勵兒子往幕後發展，既能發揮所長又能從事他熱愛的音樂工作。

為了帶給歌迷最好的表演，鄭怡早早就為這次開唱準備，連續3個月施行「微斷食」，一日僅6-8小時可進食，每週固定游泳訓練，每次至少600公尺，訓練肺活量，開唱前已瘦5公斤，讓她變得更加亮麗，鄭怡開心地說：「老公好像這2天才發現，他老婆真的是巨星。」謙稱自己在家裡當歐巴桑很久了 。

慶功宴上，鄭怡所屬的唱片公司阿爾發，送上她期待已久的大螃蟹，鄭怡笑開懷地說：「終於解禁了！」而多年好友黃小琥也義氣相陪，演唱會到慶功宴一路不缺席。鄭怡受訪透露原打算演唱會結束後狂睡3天，未料兒子返台且時間有限，她改變計畫，這幾天只想陪兒子到處逛逛。演出圓滿落幕後，鄭怡近日受邀擔任音樂評審，加上新馬、美國等地演出洽談中，預計短暫休息二個月，明年開始投入全新工作。

鄭怡（右）昨邀黃小琥開心出席慶功宴。（阿爾發音樂提供）

(中時 )