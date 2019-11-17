林志玲與日本男星AKIRA的婚禮今（17日）在台南市區登場，預計下午會在「全台吳姓大宗祠」舉辦儀式，晚間於台南市立美術館1館舉辦婚宴，婚宴後的私人派對將在晶英酒店繼續慶祝。這場世紀婚禮不論男女老少都相當關注，一早也吸引不少媒體守候在林志玲、AKIRA與親友下榻的晶英酒店外頭等候，飯店大門口兩側更停放新人的千萬禮車。

據傳，新娘林志玲將搭乘白色勞斯萊斯Phantom VI Landaulettes，是左側駕駛，為了慶祝英女王登基25周年所特別打造，全球只有3輛，市值約1億元。而新郎AKIRA則賓利Flying Spur也同樣氣派，飯店工作人員拉起紅龍，許多民眾爭相與禮車合影。

AKIRA搭乘禮車。（江珮瑜攝）

負責承辦婚宴的台南晶英酒店總經理李靖文透露婚宴食材採取台灣與日本的特色材料做成，為的是希望搭起台、日兩地的友誼橋樑。她說，曾與林志玲團隊協調過，因飯店有其他喜宴舉行，賓客來往眾多，加上志玲姐姐認為是喜事，願意與大家分享，因此特地設立媒體採訪區，小倆口也會從大廳進出，方便媒體採訪。由此也看出林志玲的貼心。

對於菜色細節部分，李靖文受訪時坦言因為飯店與新人方面簽有保密條款，無法在婚宴前說明細節。她強調，婚宴菜色溫馨、小而美，不奢侈，晶英酒店的設計有不一樣的花樣，使人有超乎想像之感，會詢問2人是否能在婚宴後向媒體公開料理細節。

台南晶英酒店總經理李靖文。（江珮瑜攝）

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