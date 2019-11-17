蔡賴配出爐 蘇貞昌：最強組合 12:042019/11/17 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長17日到樹林為女兒立委蘇巧慧站台。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡賴配上午正式成軍，行政院長蘇貞昌17日到樹林為女兒立委蘇巧慧站台時受訪表示，這是很多人期待的最強組合，希望能讓總統勝選，國會過半。 蘇貞昌說，經過激烈初選過後，賴清德院長就第一時間展現民主風度，蔡英文總統則展現誠意跟高度，民主進步黨因為民主有競爭，因為競爭更進步。 蘇貞昌說，組成最強組合看到民進黨團結，看到最好的民主示範，是民主進步黨努力的地方，希望最強組合讓總統勝選，國會過半。 ＃2020大選、＃蔡英文、＃蘇貞昌 (中時 ) #蘇貞昌 #民主 #組合 #總統 #希望 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌籲港府：暴力退出校園 11:552019/11/13 政治 遭疑能源政策錯誤 蘇貞昌：亂講、危言聳聽 16:442019/11/13 政治 蘇貞昌：立法院長不應由提名委員會決定 19:492019/11/13 政治 蘇貞昌：說我是酷吏我從不辯駁 20:282019/11/13 政治 《科技》蘇貞昌：精進民生公共物聯網，提升防救災決策管理 12:332019/11/14 財經 民進黨不分區立委攻防 蘇貞昌大吃敗仗 20:472019/11/14 政治 民進黨與社民黨共同發聲明：主動邀范雲入綠不分區 22:262019/11/14 政治 不分區卡游？蘇：不認識「洪什麼的」 09:022019/11/16 政治 蘇貞昌、卓榮泰造勢 痛批藍不分區 12:532019/11/16 政治 高雄全國競總成立 蘇貞昌陪蔡英文大進場與賴合體 17:122019/11/16 政治 政治熱門新聞 韓國瑜土城聯合造勢360°空拍影片 網友看完竟哭了 - 政治 蔡英文高雄競總成立空拍圖曝光 網驚呆！ - 政治 謝龍介恐退不分區 吳敦義回這3句話 - 政治 小英真穩了？港媒驚爆民進黨內幕...她出手了！ - 政治 不是便當！蔡英文新竹造勢場 一群人竟圍著在吃這個 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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