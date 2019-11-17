蔡賴配上午正式成軍，行政院長蘇貞昌17日到樹林為女兒立委蘇巧慧站台時受訪表示，這是很多人期待的最強組合，希望能讓總統勝選，國會過半。

蘇貞昌說，經過激烈初選過後，賴清德院長就第一時間展現民主風度，蔡英文總統則展現誠意跟高度，民主進步黨因為民主有競爭，因為競爭更進步。

蘇貞昌說，組成最強組合看到民進黨團結，看到最好的民主示範，是民主進步黨努力的地方，希望最強組合讓總統勝選，國會過半。

＃2020大選、＃蔡英文、＃蘇貞昌

(中時 )