中科院長杲中興談雷霆2000系統研發的點點滴滴。呂昭隆攝

中科院長杲中興日前談到雷霆2000研發故事時說，剛開始火箭彈會在空中自爆，但台灣沒有試射場，不像大陸，可以到新彊沙漠去打，打完去撿彈片研究，我們只能往海裡打，掉海裡撈不到，最後沒辦法，靠研發人員接力高速攝影，終於拍到火箭彈空中斷裂畫面，找到問題，最後想出打個鉚釘解決。

杲中興說，雷霆2000研發遇到困難時，他和團隊想破頭，花了很長時間才突破瓶頸，火箭彈初速很快，裝好的高速攝影機只能拍打出去的剎那，之後就拍不到了，為了解問題，他派了10個人到台圓山，拍衝天砲，一人拍一段，練習右眼看發射，左眼看飛行目標，練好後，再回屏東的九鵬試射場拍。

杲中興說，火箭彈打出去轉速是36000轉，瞬間爆發力撼人，他就站在發射車附近帶頭拍，拍打出去的第一段，依序每人拍一段，終於被一位研發人員拍到空中爆炸畫面，找出了問題。

他說，雷霆2000研發進度有落後，叫2000，就是規畫要2000年完成，找出彈的自爆問題是彈體中間銜接處因轉速不一樣，斷成兩截，想破頭克服，最後想出在彈體兩段間打個鉚釘，花沒幾塊就解決。問題是，彈有火藥，誰敢打，沒人敢，在安全考量下，於是設計機械手臂去做，花了不少錢。

國防部想向美國買射程300公里的海馬士，杲中興說，射程不是問題，只要政策確定，中科院做的出來。中科院現在做的雷霆2000，射程在70公里內，也是反登陸作戰的最大截擊距離。

(中時 )