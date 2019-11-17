英國女王伊麗莎白二世次子安德魯王子（Prince Andrew）遲遲無法擺脫與未成年少女性交醜聞，昨16日他打破沉默，首度接受英國媒體專訪回應指控，他回擊從未見過該名女子，更爆料自己當時染上了「不會流汗」的怪病。

安德魯王子與8月在獄中自縊的美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾是多年老友，艾普斯坦生前被指控性販運未成年少女，並培育少女成為性奴，指使她們為自己及權貴好友們提供性服務，當中也包含安德魯王子。儘管多年來英國王室屢屢駁斥指控不實，安德魯王子卻仍無法洗脫嫌疑，他日前終於打破沉默，14日在白金漢宮接受英國廣播公司（BBC）「新聞之夜」（Newsnight）電視節目專訪，首度公開回應桃色醜聞，長達約50分鐘的專訪已於昨日播出。

綜合BBC、《紐約郵報》（New York Post）、英國王室新聞媒體Royal Central報導，艾普斯坦培育的性奴之一朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）多年來持續緊咬，曾於2001至2002年間分別在紐約、倫敦、艾普斯坦的私人小島上與安德魯王子發生3次性關係，她描述與王子頭一回見面是2001年3月在倫敦的一間酒吧，兩人共進晚餐、跳舞、然後回朋友豪宅共度春宵，她說安德魯王子當時年僅17歲、還未成年的她喝酒，跳舞時還一直瘋狂飆汗。

安德魯王子受訪時稱，不記得和朱弗里見過面，還說她的流汗說不實，因為自己當時根本不會流汗。他自己爆料：「我有個怪病，就是不會流汗，或者說當時無法流汗，因為我曾在福克蘭戰爭（Falklands War）中中槍受傷，後來注射過量腎上腺素，所以我幾乎無法流汗。」他說近年來「做了一些事」後才恢復流汗。

他還聲稱自己當天並未到酒吧，而是送女兒到一間披薩餐廳參加派對後就返家休息，還強調自己從不喝酒，更不可能在酒吧買酒。

當被問及該如何解釋在倫敦友人豪宅中和朱弗里的合照時，安德魯王子稱，團隊曾調查照片是否是合成的，不過最後無法做出定論。他辯稱，照片中的他並非自己平時會有的穿著打扮，還說不確定環抱在朱弗里腰上的手是不是自己的。

安德魯王子在專訪中坦承，曾住過艾普斯坦的紐約豪宅，不過不認發現過任何異狀，他稱艾普斯坦的豪宅裡有許多人出入，看起來全是員工，就像白金漢宮裡有很多員工一樣，否認曾在裡頭見過大批未成年少女。

他回憶是在1999年時，透過艾普斯坦女友麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）認識對方，兩人後來因為安德魯王子想要多了解商業、貿易相關知識而熟絡起來，他坦言去過艾普斯坦的私人小島、佛州豪宅，也搭過他的私人飛機，後來艾普斯坦爆出性販運未成年少女醜聞，2010年兩人的友情關係嘎然中止，他在同年被拍到在紐約會晤艾普斯坦，安德魯王子解釋那次會面目的是向對方表明不要再往來，沒想到被別人跟拍，他坦承會面是個錯誤。

(中時電子報)