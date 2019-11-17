張文綺接下中天電視與17直播合作的新節目《金牌17Q》，與沈玉琳、巴鈺、許富凱搭檔主持，談到這個組合，她開心直喊「真的太新鮮」！並預告會在節目展現聰明的一面，「事實上我很笨，這種反差就會很有意思。」她的言詞充滿期待。張文綺台上、台下個性如一，不管身處何地的她都是天真活潑的元氣女孩，有她就有熱鬧。

張文綺在自創曲〈傻女孩〉以大智若愚形容自己，外界看她總是甜笑沒煩惱，連綜藝大哥徐乃麟都曾望著她羨慕說：「妳的人生好快樂，可以活在沒有煩惱的世界多好，得人疼，又不被討厭。」如果張文綺內外在都是「傻白甜」的憨傻思考脈絡，今年可能無法連開2個新節目，她其實有一套自己的大智慧，「當然十個人怎麼可能十個都喜歡妳，但我完全沒受傷，因為不理他們，我有時候就是大智若愚。」一句「大智若愚」形容自己，又把差點要感性的氛圍完全打散。

張文綺具備渾然天成的喜感。（石智中攝）

曾有人形容張文綺的喜感渾然天成，連孟耿如在私下聚會都曾握著她的手，笑到流淚邊誇：「我每次看到妳，都沒有讓我失望。」張文綺形容參與黃子佼領頭的黃氏宗親會聚餐時的一件糗事，那次有ABC新朋友加入，她一時興起對該友人說：「你是喝羊水的人。」話剛說完全場靜默，大家隨即意會過來，她是想講「喝洋墨水」，也在聚會中的陳大天甘拜下風，笑到瘋掉直喊：「妳好屌，這個在舞台上一定很好笑。」

張文綺的無厘頭，連過世的綜藝教父「寇桑」黃義雄也認證，她笑說：「以前開會寇桑畫階梯圖給我看，每次都看不懂，他講什麼也聽不明白，每次都叫曹雅雯翻譯給我聽，明明寇桑講的就是中文跟台語，但我就是聽不懂。」一旁的經紀人聽到這裡也忍不住笑了，但張文綺認為自己這幾年還是有蛻變，「人情世故有成長，我以前比較『發散』（注意力不集中），可能覺得哪裡好玩話題哪裡去，忘了節目宗旨，現在比較有邏輯了。」

因為思考總是樂觀，張文綺看向世界的眼睛也澄淨幾分，「我有壓力的時候，會在放假時間回高雄老家幫忙炸鹽酥雞，那感覺很像脫離台北的生活圈，跟不同的客人講話，可以聽到很多故事。」她笑得樂天，「回去就是吃阿爸的，睡阿母的，根本不用花錢，壓力自然沒了。」《金牌17Q》25日起周一至周三晚間9點於中天綜合台播出。

(中時 )