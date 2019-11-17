義大利威尼斯1週內水位3度漲破140公分，使得2019成為1872年開始官方紀錄以來滿潮水位最糟紀錄，官員視察災情時呼籲，若要避免事件重演，就必須盡快完成防洪屏障工程。

威尼斯12日出現53年來最高的187公分水位，昨天水患稍退，但預料明天中午將再度看到160公分深的洪水，危險狀態仍未解除。

在獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產（World Heritage）的威尼斯，教堂、商店和住家12日都被半個多世紀以來最高滿潮水位波及。

聖馬可大教堂（St Mark's Basilica）當天是過去1200年來第6度淹水，卻是20年來的第4次。

當威尼斯昨天再度出現160公分水位，市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）下令關閉地標聖馬可廣場（St Mark's Square），並說：「我們毀了威尼斯，我們現在談的是10億歐元（約新台幣341億元）的災損。」

這次水患已促使當局釋出2000萬歐元（約新台幣6.82億元）經費作為因應。

義大利文化部長佛蘭契斯奇尼（Dario Franceschini）在勘查災情時警告，修復威尼斯將是艱鉅任務，有超過50間教堂受損。

當地居民房屋若遭毀壞，將有資格取得政府最高5000歐元（約新台幣17萬元）的立即補助；餐廳和商店老闆則可領到最多2萬歐元（約新台幣68萬元），並可於稍後申請更多補助。

「水都」威尼斯居民5萬，但每年訪客人數可高達3600萬人。

為保護威尼斯免受海平面上升影響，一項名為「摩西」（MOSE）的防洪屏障工程於2003年動工，但因預算超支、貪汙醜聞、工程延誤等種種因素下，遲遲無法完工。

參議院議長凱斯拉蒂（Maria Elisabetta Alberti Casellati）今天到威尼斯勘災時，呼籲「摩西」應盡快完工，她說：「就算緊急情況過了，對威尼斯的關注也不該熄滅。」

凱斯拉蒂表示：「威尼斯需要外界關注，現在是展開行動的時候，假如『摩西』可以避免災難重演，那就應該盡速讓它完工。」

(中央社)