台南市第四選區立委參選人林燕祝近來發現新化區數十面競選旗幟遭人惡意破壞後，丟棄在山谷和水溝內。(林燕祝競選團隊提供／曹婷婷台南傳真)

選戰趨於白熱化，台南市第四選區立委參選人林燕祝近來發現新化區數十面競選旗幟遭人惡意破壞後，丟棄在山谷和水溝內，競選總部決定不再姑息，已經主動調閱路口監視畫面，要求新化警分局依法偵辦，追查破壞動機與責任。

林燕祝競選總部指出，永康競選總部成立時，就曾發生競選看板被火燒毀，原本希望不再發生類似情況，未料竟變本加厲，眼看月底將成立新化聯合競選總部，這時竟又有旗幟遭大量破壞，令人氣憤，已經報警盼能查個水落石出，以免有人食髓知味，持續搞破壞。

競選總部發言人江國銘指稱，第四選區包括永康、新化及新市三區，林燕祝具新化女兒的地緣優勢，深入走訪在地鄉親之餘，許多社區和道路皆插有競選旗幟，向大家問候尋求支持，基層反應達到預期，「破壞競選旗幟不會改變鄉親對林燕祝的認同，相反地引起民眾反感，終將自食惡果。」呼籲有心人就此打住。

林燕祝重申，他自身要求競選團隊以服務成績爭取選票，也籲請相挺民眾不可有過度情緒和動作，希望能光明磊落打一場君子之爭的選舉。

(中時 )