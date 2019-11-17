由澎湖縣政府與遠東航空主辦的「2019澎湖遠航國際馬拉松」，今天清晨正式登場，吸引約4300名參賽者報名，其中，有超過約2500人是台灣本島或世界各地的跑友，特地飛來澎湖參賽。遠東航空更是出動空服員在賽事會場為跑者們加油打氣。

清晨6時30分，鳴槍一響，馬拉松賽事正式起跑，場面十分壯觀。澎湖縣教育處長蘇啟昌致詞表示，澎湖一直以來積極推動冬季旅遊活動，在最美麗海灣進行運動賽事的挑戰，讓澎湖在國際上獲選為優良的運動場域。感謝遠東航空深耕澎湖在地運動賽事及公益活動，並提供完善的離島交通服務，提升觀光效益，讓更多民眾能夠來到澎湖品嚐當地美食及文化美景。

遠航副總經理暨發言人盧紀融致詞表示，今年是遠東航空第5次舉辦馬拉松賽事。秉持突破自我、及創新的理念，是所有跑者們和遠航的共同精神。今年遠航也組隊參加，每年澎湖遠航馬拉松盛事都非常多人，跑友及眷屬也超過5000名。配合今年換裝新制服，本賽事也特別設計新制服概念紀念衫，為澎湖冬季注入亮麗新氣象。

澎湖遠航馬拉松今年共有國內外選手約4300人，其中42公里全馬組有289位、21公里半馬組有895位報名、10公里挑戰組有1227位、5公里健走組有1876位，每年在澎湖舉行的馬拉松賽事中，為淡季的澎湖冬天，帶來大量的運動觀光人潮。

遠東航空還出動空服員組成加油團，一起在賽事會場為跑者們加油打氣，成為活動會場上的焦點目光。

(中時 )