反修例風波持續多月，香港財政司司長陳茂波今日表示，統計處公布的最新數據，確認香港第三季經濟按年收縮2.9％，是過去六個季度中，下跌速度最快的一季。陳續指，令人擔心的是，踏入第四季度，示威活動愈趨暴力和頻繁，持續嚴重打擊經濟及投資氣氛，香港已來到關鍵的十字路口，未來怎樣走下去全在大家一念之間。

陳茂波在網誌上指出，不斷惡化的社會危機，已顯著地增添經濟下滑壓力。在旅遊業方面，10月和11月首10日訪港旅客人次跌幅仍超過四成，零售業銷貨量在第三季按年大幅下跌19.5％；同時經濟壓力持續增大影響到勞工市場，與消費及旅遊相關行業的失業率顯著升至5％，未來情況並不樂觀。

陳續指，參考本地生產總值的按季比較，本港已連續兩季呈負增長。跌幅由第二季的0.5％，擴大到第三季的3.2％，是十年來最差的季度，僅次於2009年第一季3.4％的負增長紀錄。如果今季的按季跌幅再顯著擴大，將會是回歸以來經濟表現最疲弱的季度。且讓人擔心的是，踏入第四季度，示威活動愈趨暴力和頻繁，大大影響旅客來港意欲、重創本地消費需求，嚴重打擊經濟及投資氣氛。

數據顯示，10月和11月首10日訪港旅客人次跌幅仍超過四成。零售業銷貨量在第三季按年大幅下跌19.5％，雖然十月份數字仍未備妥，但根據業界觀察，零售表現比之前更差，可能會是有紀錄以來最大的銷貨量跌幅。餐飲業的經營情況亦更趨嚴峻。經濟壓力持續增大影響到勞工市場。與消費及旅遊相關行業的失業率顯著升至5％，未來情況並不樂觀。

文末強調，面對經濟已顯著轉弱，任何罷工、罷市只會令經濟雪上加霜，打工仔飽食更艱難。止暴制亂、恢復秩序是特區政府當前的關鍵要務。政府將加強跨部門統籌來應對目前的困難，包括工作協調及訊息發放，務求強化力量，制止暴亂，恢復社會秩序，但這實在需要市民的支持。香港已來到關鍵的十字路口，未來怎樣走下去全在大家一念之間。

(中時 )