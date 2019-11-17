Pop got ejected, so Becky Hammon and Tim Duncan took over to coach the Spurs 👀 pic.twitter.com/QxgKLnifxA — Bleacher Report (@BleacherReport) November 17, 2019

雖然「甜瓜」安森尼還沒跟拓荒者報到，卻已激起拓荒者「雙槍」利拉德、麥科倫高昂鬥志！利拉德與麥科倫17日攜手攻下54分，拓荒者躲過馬刺差點上演23分大逆轉危機，最後以121比116力退地主馬刺，除中止自身2連敗，也送馬刺5連敗。

近況奇差的馬刺，上半場一度處於23比46大幅落後，可是馬刺總教練帕波維奇第3節還剩9分37秒放出「大絕」，激動到直接衝入場內抗議裁判尺度不公，換來連兩次技術犯規驅逐出場，也讓馬刺改由助教「石佛」鄧肯負責領軍調度。

帕波維奇的「犧牲」，確實激起馬刺反撲士氣，馬刺接著打出32比13猛攻，打完前3節，竟以96比90超前，甚至打到最後8分32秒，馬刺擴大領先差距到15分，不過拓荒者也回以11比0猛攻，更在最後2分26秒追成111平手。

胡德最後1分21秒的「三分打」，幫助拓荒者114比111領先，迪羅薩雖馬上追回兩分，接下來局面卻完全被拓荒者控制，懷塞德先罰進2分，接著利拉德連續罰進5球，迪羅薩還被吹1次技術犯規，也讓馬刺宣告再也追趕不上了。

麥科倫替拓荒者貢獻32分、7助攻與6籃板，利拉德也有22分、6助攻與6籃板，令人不得不期待「雙槍」跟安森尼聯手到底能有多大威力，懷塞德21分、12籃板；馬刺以艾卓奇30分、13籃板表現較佳，迪羅薩16分、7籃板。

(中時電子報)