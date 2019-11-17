傳聞已久的「蔡賴配」今天正式成形，蔡英文將與賴清德攜手面對2020大選，賴清德今天也在臉書訴心聲，他說，民進黨從黨外到創黨，從在野到執政，三十多年來和台灣人民，用熱血和淚水，一起艱辛的打造了台灣民主的奇蹟，這份得來不易的民主，在香港反送中運動中，更加顯得彌足珍貴！

賴清德說，面對中國步步進逼，以及來自香港的警訊，民進黨在明年關鍵的選戰，我們能再奉獻給台灣人民的是什麼？首要之務，不就是「團結守護台灣」嗎？只要台灣贏了，就沒有輸家，反之，台灣若輸了，也就沒有贏家 。

因此，有感於蔡英文 Tsai Ing-wen總統的誠意，也從許多民眾的期待中，看到了自己的責任，決定接受蔡英文總統的邀請，擔任副手，搭檔參選，在最黑暗的時刻，團結守護台灣，持續綻放民主的光芒，指引香港，照亮世界！

「我也將竭盡所能，協助蔡英文總統完成這次選舉的總目標—總統勝選、國會過半！讓蔡英文總統能夠更有力量捍衛主權、維護民主。在未來的施政，也能夠持續推動各項改革，以因應全球氣候變遷、能源轉型、新時代的產業升級、人口危機及其他來自國內外的各種挑戰！」

賴清德強調，這些挑戰，全黨同志都有責任共同面對，因此民進黨必須不斷自我革新、執政也要加倍回應人民的期待，讓民進黨成為一個更值得人民信賴託付的政黨，帶領台灣走向世界！

「二十幾年前，有幸追隨民主前輩，投身在民主改革的行列中，追求「台灣自主，人民幸福」的理想，台灣人民給我的每一分力量，都是來自對台灣的支持，今日，台灣有需要，賴清德必然要成就台灣大我而奉獻心力！我的理想不變，價值不滅！

我和蔡總統，就如同我在初選時說過，是同黨同志，不是敵人，連對手都談不上，我們一起打過許多選戰，也一起經歷過許多困難，未來，我們也將共同面對更多的挑戰，請大家支持蔡英文總統、支持賴清德，讓我們大家在壯大台灣的路上並肩同行，用行動帶來希望。」

(中時 )