澳洲新南威爾斯州(New South Wales)因乾旱野火蔓延燃燒已經超過1個多月，動員超過1300名消防員滅火，期間還有4居民不幸罹難。日前，有一群消防員在撲滅一棟房屋的火勢後，實在太飢餓便擅自吃了屋中的食物，並留下了紙條，對該名屋主致歉，屋主看到後十分感動，將紙條PO上網，並大方表示，想要請消防員們喝啤酒。

據《CNN》報導，屋主席費（Paul Sekfy）的屋子在新南威爾斯州的大火中受到了波及，當時消防員夏地-波特（Kale Hardie-Porter）一行人在判斷無法及時搶救屋外的棚子後，便躲至屋內避難，他們表示，在中午過後一行人便沒再進食喝水，由於實在太餓了﹐他們將屋主的冰箱打開，並取了一些牛奶。

大火過後，夏地-波特在離開之前決定留下一張紙條，上面寫道：「抱歉我們沒能拯救外面的棚子，但我們成功保住了主屋，備註：我們會再把牛奶還你」。當屋主席費回到家中看到紙條後，非常感動，雖然他現在必須住在旅館，但他仍大方地向CAA表示：「他們不用還我牛奶的錢，我還打算請他們喝啤酒呢」。

(中時電子報)