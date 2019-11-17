智利獨立人權監督團體今天表示，將對警方涉嫌殺人提出正式控訴；智利警方被控在昨天示威期間，阻撓醫護人員替心臟病發作的受害者進行治療。

智利國家人權研究所（National Institute for Human Rights）說，安全部隊發射催淚瓦斯、橡皮子彈和水柱，導致救難人員無法給予受害者適當治療。

29歲的阿庫尼亞（Abel Acuna）不久後便在附近的聖地牙哥醫院過世。

國家人權研究所說，救護車和一名救難人員試圖協助阿庫尼亞時，紛紛遭發射物擊中。

除此之外，智利檢方目前正在調查另外1000多起案件。在全國持續數週的反政府動亂期間，針對安全部隊虐待抗議人士，包括施以刑求和性暴力的指控數量倍增。

智利大規模抗議始於10月，政府宣布調漲地鐵票價引爆示威潮，情勢迅速失控，騷亂、劫掠和縱火事件層出不窮，迄今已導致20人喪命、逾千人受傷。

國家人權研究所負責人米可（Sergio Micco）形容他們即將提告的事件情節「極為嚴重」，還說這是自全國爆發示威潮以來，警方阻撓救難人員工作的第6起案例。

米可說：「這並非單一事件。」

路透社記者目前無法與智利警方取得聯繫置評。智利警方先前表示，他們恪守規定，且接受過適當的防暴訓練。

(中央社)