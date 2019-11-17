台灣建國黨主席 桃市選委會噴漆「X你祖公媽」 12:382019/11/17 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方、選委會人員連忙清除不雅文字。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方、選委會人員緊急用紙張將不雅文字覆蓋。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 台灣建國黨主席黃國華疑似不滿桃園市選舉委員會，17日清晨5時許前往噴漆，並留下「幹你祖公媽請勿在我國有效領土選舉，台灣人民共和國黃國華」字樣，選委會人員已經連忙清除，不過還有些許痕跡。（賴佑維攝） 台灣建國黨主席黃國華疑似不滿桃園市選舉委員會，17日清晨5時許前往噴漆，並留下「X你祖公媽請勿在我國有效領土選舉，台灣人民共和國黃國華」字樣。桃園市選委會則說，尊重黃意見表達。 對此桃園市選委會總幹事林香美表示，尊重黃國華意見表達、發洩情緒的方式，不過因未造成嚴重損害，並不會對黃提出告訴。警方則說，黃姓男子和2名友人以紅漆寫上不雅文字，黃男也坦承犯案，將依照依侮辱公署及毀損罪函請偵辦， 警方呼籲民眾應理性冷靜，不可有過激行為以避免觸法。 (中時 ) #國華 #桃園市 #選委會 #選舉 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應2020總統大選 Google宣布11／15起暫停接受政治廣告 15:452019/11/13 科技 「2019臺灣城鎮品牌獎」 桃園市9區公所獲獎 23:252019/11/13 生活 桃市府輔導改造 商圈特色展新意 04:102019/11/14 產業特刊 配合警力增加 桃市添購警用汽機車258輛 18:362019/11/14 社會 「台灣Pay」吃喝玩樂 連鎖知名店家最高回饋25％ 18:532019/11/14 財經 美超微投資台灣200億 根留台灣全年累計近500億 21:482019/11/14 財經 桃園警力與配備 同步升級 04:102019/11/15 地方新聞 川金匯 桃園精華地段 優質明星學區 18:342019/11/15 財經 川金匯 桃園精華地段 優質明星學區 19:052019/11/15 風格 港政務司長：若遭遇暴亂 選舉可能延後 11:372019/11/17 兩岸 社會熱門新聞 人夫激射留體內 險害愛妻歸天 - 社會 5志願役想調外島 盜蓋連長戳章遭判刑 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 尷尬！臥底扮妓女抓人 對象竟是自家長官 - 社會 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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