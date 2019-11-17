警方、選委會人員緊急用紙張將不雅文字覆蓋。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

台灣建國黨主席黃國華疑似不滿桃園市選舉委員會，17日清晨5時許前往噴漆，並留下「幹你祖公媽請勿在我國有效領土選舉，台灣人民共和國黃國華」字樣，選委會人員已經連忙清除，不過還有些許痕跡。（賴佑維攝）

台灣建國黨主席黃國華疑似不滿桃園市選舉委員會，17日清晨5時許前往噴漆，並留下「X你祖公媽請勿在我國有效領土選舉，台灣人民共和國黃國華」字樣。桃園市選委會則說，尊重黃意見表達。

對此桃園市選委會總幹事林香美表示，尊重黃國華意見表達、發洩情緒的方式，不過因未造成嚴重損害，並不會對黃提出告訴。警方則說，黃姓男子和2名友人以紅漆寫上不雅文字，黃男也坦承犯案，將依照依侮辱公署及毀損罪函請偵辦， 警方呼籲民眾應理性冷靜，不可有過激行為以避免觸法。

(中時 )