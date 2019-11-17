油價連二漲，中油宣布自明（18）日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調漲0.2元，調整後92無鉛汽油為每公升26.8元、95無鉛汽油28.3元、98無鉛汽油30.3元、超級柴油24.6元。

中油表示，受到大陸宣稱美國將取消對其商品的懲罰性關稅、市場操作Saudi Aramco 年底前完成首度公開募股作業等因素影響，本周國際油價上揚。調價指標油價周均價為每桶62.02美元，較前周61.46美元上漲0.56美元，新台幣兌美元匯率貶值0.097元，國內油價依公式計算漲幅為0.99％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.2元，足額調整。

美國原油日產能再創歷史新高達到1280萬桶，庫存亦出現增加221.9萬桶，以及OPEC對於擴大減產議題仍未明確表態，國際油價近期呈現震盪整理。

展望油價走勢，專家指出，目前時令正值傳統原油需求淡季尾聲，氣溫逐步下滑，冬季用油需求提升的幅度；OPEC將於12月5日召開產能會議，是否擴大減產規模也將牽動國際油價走勢；同時，需觀察沙烏地阿拉伯阿美石油公司近期將於該國市場IPO募集狀況，以及伊朗重啟離心機提煉濃縮鈾的後續發展等等消息面及地緣政治情勢。

專家指出，由於美國新增輸油管線逐步啟用，美國原油日產能將逐步提升，因此全球供需仍逐步轉往供過於求發展，OPEC能會議，是否有擴大減產規模，將為2020年全球原油供需是否重返供過於求的觀察重點。

(中時 )