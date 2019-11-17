鄭文燦稱「蔡賴配」是最佳組合 12:512019/11/17 中時 羅浚濱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市長鄭文燦（左）為鄭宏輝（右）站台拉抬聲勢，對民進黨正副總統「蔡賴配」稱是最佳組合。（羅浚濱攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝，17日在金山寺舉辦「蔡英文鄭宏輝客家後援會成立大會」，桃園市長鄭文燦為鄭宏輝站台拉抬聲勢，並對民進黨宣布正副總統「蔡賴配」，強調「是最佳組合，也是最有理想性、戰鬥性的組合！」 鄭文燦表示，他相信賴清德會做好蔡英文總統在各地最好的分身，也會帶動選情，2位都展現為台灣承擔更大責任的特質，這是一個好的發展，相信會贏得明年1月11日的選舉。 (中時 ) #蔡賴配 #鄭宏輝 #鄭文燦 #民進黨 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 氣死人！網怒：韓國瑜到底哪裡錯了？ 09:172019/11/13 政治 羅文嘉一席話 遭重砲轟：正綠選民能不好好教訓一下？ 16:002019/11/13 政治 三立女主播林楚茵列DPP不分區 陳揮文揭玄機！ 20:362019/11/14 娛樂 諷刺！民進黨打假消息 洪簡廷卉卻遭假消息所害退出不分區名單 23:432019/11/14 政治 沈富雄譏總統欽定國會議長 駭人聽聞 04:102019/11/15 政治要聞 民進黨派系角力下的不分區 04:102019/11/15 時論廣場 民進黨不分區風波 林飛帆：感謝陳菊趕去官邸捍衛 16:332019/11/16 政治 不分區名單遭批愚弄人民 國民黨反擊：比綠派系分贓更讓人接受 17:392019/11/16 政治 林飛帆：支持民進黨是批判民進黨 19:422019/11/16 政治 藍不分區名單惹議！羅智強嗆最沒資格說三道四的是... 09:252019/11/17 政治 政治熱門新聞 韓國瑜土城聯合造勢360°空拍影片 網友看完竟哭了 - 政治 謝龍介恐退不分區 吳敦義回這3句話 - 政治 蔡英文高雄競總成立空拍圖曝光 網驚呆！ - 政治 蔡英文高雄造勢 超大讀稿機畫面瘋傳 - 政治 不是便當！蔡英文新竹造勢場 一群人竟圍著在吃這個 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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