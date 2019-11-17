民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝，17日在金山寺舉辦「蔡英文鄭宏輝客家後援會成立大會」，桃園市長鄭文燦為鄭宏輝站台拉抬聲勢，並對民進黨宣布正副總統「蔡賴配」，強調「是最佳組合，也是最有理想性、戰鬥性的組合！」

鄭文燦表示，他相信賴清德會做好蔡英文總統在各地最好的分身，也會帶動選情，2位都展現為台灣承擔更大責任的特質，這是一個好的發展，相信會贏得明年1月11日的選舉。

(中時 )