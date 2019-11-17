Clean Label（潔淨標示）蔚為新風潮！根據東方線上「2019台灣消費者飲食行為市調」顯示，在食安風暴後，超過90％消費者重視飲食少添加、無添加，但卻只有不到兩成的消費者可以買到所需要的少添加食品，代表目前市場仍有高達七成的少添加食品缺口。

據調查，其中，消費者對於鮮奶、即食鮮食、烘焙食品的需求最高，高達80％受訪民眾甚至願意多花一成以上的費用，購買少添加、無添加商品。

東方線上執行長蔡鴻賢觀察，對「少添加」食品需求度高的族群，主要有兩大類，一是30～39歲千禧世代，正值職場黃金時期，沒時間或不會下廚的忙碌上班族；二是50～59歲中高齡者，對健康飲食、運動慢活較重視且有概念的人。

蔡鴻賢並指出，當今消費者對健康飲食傾向有三大關鍵指標，第一，跳脫過往增加營養素攝取的加法思維，朝向「減法」，注重少油、少鹽、少糖、少添加；第二，從消費者厭惡的添加物排行榜來看，健康飲食可以犧牲可增添食物的色、香，但「最低底線」對於美味依舊堅持，期望健康與口味並重的食物；第三，看標示再選購食品，緊盯添加物，已是民眾最基本的健康飲食之道。

蔡鴻賢認為，近年興起的Clean Label少添加標示，呼應全民追求健康飲食浪潮，且從調查結果來看，目前少添加食品需求缺口仍大，後市商機可期。

(工商 )