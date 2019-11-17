民進黨2020總統大選正負候選人終於敲定，「英德配」正式出爐。命理學家「小孟老師」透露，賴清德2020將走大運，身為天秤座的賴清德會慢慢放下執念，並且傾向「團隊合作」。

《三立新聞》請小孟老師為賴清德抽塔羅牌，結果得到「皇帝牌正位」，這意味著賴清德有可能在2024年被民進黨推為總統候選人。並且指出，若賴清德成功挹注總統蔡英文這次大選順利連任，在未來4年期間，有望整合綠營的派系，前往正確的方向。

小孟老師分析賴清德「皇帝牌」牌面，有「皇帝為天」之意，代表天意已有指派。就生肖來看，賴清德屬「豬」，與柯文哲、吳敦義今年同犯太歲，將面臨磨難。不過好在搭上屬「猴」的蔡英文，形成「諸侯配」，有善治理之意。

小孟老師預估，過了2020年農曆鼠年，賴清德運勢將大起，有望成為民進黨下一位政治之星。並且認為，賴清德這次的出線能幫助提高民進黨的立委席次，並拉抬民進黨的得票數，同時吸走柯文哲率領的民眾黨得票數，成功壓制柯的影響力。

(中時電子報)