台灣反中仇中意識高漲，在國防科技研發上，也造成困擾。中科院官員感概說，大陸製的零附件如果不能用，諸葛亮的草船借箭的故事，若發生在現在，諸葛亮仗還沒打，就被政治人物質疑怎麼用敵（曹）營的箭，早就被推出去問斬了。

這位官員說，中科院當然不會刻意用大陸製零附件，但很多英美製的產品中，怎知有沒有大陸製零件摻在其中，這又不能拆開來仔細檢查，拆完，裝回去怎麼測試功能沒受影響，都是大問題。

中科院杲中興也舉例，中科院研發「鯤鵬引擎」時（用來做巡弋飛彈），也遇到超合金零件的熱處理問題，後來他們找到上海金屬工業研究中心飛彈零件材料所實驗據數，才突破技術瓶頸。他說，因為解放軍那時不太懂得珍惜那些資料，當成教科書在賣，中科院當時找到那本書，如獲至寶，終於解決渦輪盤鑄造技術。

如果連大陸的技術也不能參考，我國的巡弋飛彈研發可能還延誤一段時間，因為美國當初給的參考資料，根本靠不住。反而照著上海金屬工業研究中心飛彈零件材料所實驗據數做，才發現竟然做出來後和流出的上海資料手冊一樣。

中科院現採取精準機密管制措施，不是人人都列管，核心機密絕不能說，管制人數僅約1200人，不再像以前，只要列密，人人全要管制。據了解，一旦列入管制，光是文件就要填30多頁，年輕人想進來，看到要填這麼多資料，恐怕就不想來了。

中科院官員說，在美國，研發新武器是機密，如研發隱形戰機F-22和F-35，但一旦公開，每週測試都會對外公開，沒什麼好保密的。測試失敗也很正常，也不怕外界知道。

(中時 )