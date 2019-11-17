中國科技大學新竹校區舉辦54週年校慶暨校友大會，各系學生做創意進場。（羅浚濱攝）

縣長楊文科17日到母校中國科技大學新竹校區，參加54週年校慶暨校友大會，分享自己的人生哲學，是「目標明確，意志堅定，充分溝通，全力以赴，永不放棄」，勉勵學弟妹以堅強意志力，迎向人生每一個挑戰！

楊文科畢業於中國科技大學前身，中國市政專科學校公共事業管理科，出席校慶時由校長唐彥博頒給「傑出校友」，各系學生則做創意進場。

楊文科致詞表示，他大半人生是在公務體系服務，待過台北市政府、新竹、南部及台中等3個科學園區，退休後在邱鏡淳縣長邀請回到新竹縣政府服務，去年以「政治素人」參與新竹縣長選舉並順利當選。

楊文科以40多年職場的經驗與體悟中，分享曾任清華大學及中央大學校長羅家倫所著「新人生觀」提倡「強者的哲學」的觀念，一個強者要有三個基本條件，最野蠻的身體、最文明的頭腦、不可征服的精神。

楊文科對學弟妹說，無論日後選擇繼續升學或出社會工作，一定會遇到大大小小的挫折與困難，人生旅途中遇到不如意的挫折與失敗更是家常便飯。

從他過去的經驗來印證，要完成一件困難的事情，身體、頭腦及意志力三者缺一不可，但要能夠面對挫折，成功走到終點，「擁抱挫折、永不放棄」相當重要，而「堅強的意志力」也是重要的關鍵！

(中時 )