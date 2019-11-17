蔡英文總統（中）17日上午現身與立委陳明文（左二）聯合競選總部成立大會，致詞前先上香參拜。（張亦惠攝）

蔡英文中午抵達總部後，先到總部參觀、參拜，並在與陳明文的合照上簽名。（張亦惠攝）

蔡英文總統、嘉義第2選區立委參選人陳明文聯合競選總部今17日舉辦成立大會，吸引逾1500民眾到場。（陳明文競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

蔡英文總統、嘉義第2選區立委參選人陳明文聯合競選總部今17日舉辦成立大會，稍早宣布副手是前行政院長賴清德的蔡英文接近中午到場，重申現在是民進黨最團結的時刻，而嘉義縣長期是她的自己人，最支持她，盼明年大選一樣讓她、賴清德和陳明文都當選，更呼籲不要因選情穩定就放鬆，尤其嘉縣投票率要最高，得票率也要最高，強調要贏得漂亮、好看，聲音才會大聲，才能給中共一個清楚的聲音，就是台灣拒絕一國兩制，未來4年也才能繼續改革和建設。

民進黨提名嘉義第2選區立法委員參選人陳明文今上午先後舉辦民雄後援會成立大會和蔡英文、陳明文聯合競選總部成立大會，約有1500民眾到場，蔡英文中午抵達總部後，先到總部參觀、參拜，並在與陳明文的合照上簽名，寫下「未來4年是嘉義發展轉型關鍵時刻，咱作伙當選，作伙打拚」字句，隨後上台授旗給競總主任委員翁章梁、山區競總主任委員張明達，象徵選戰正式開始。

蔡英文致詞前，現場上千位民眾紛喊總統好，蔡英文顯得心情愉悅，一開口就說「嘉義是我自己人，最支持我」，所以明年大選一定要讓蔡英文、賴清德和陳明文都要連任，強調大家有共同的目標，就是要守護主權和國家，面對中國對台灣的壓迫，只有團結這條路，繼續守住台灣民主自由的生活方式，是這一代台灣人的責任，尤其關鍵時刻更不能遲疑，剩50多天，大家要繼續拚下去。

「選舉沒有一定的事」，蔡英文說，不能因選情穩穩就放鬆，要贏得漂亮、好看，聲音才會大聲，每個人都有責任去投票，投給全世界的人看，看台灣人保護國家的決心，同時也給中共一個清楚的聲音，就是台灣拒絕一國兩制。

蔡英文也肯定陳明文是嘉義縣多年來發展最關鍵的人物，未來她和陳明文連任，會讓嘉義發展成有農業、工業和文化的城市。陳明文則說這一次的選舉非常重要，不只決定總統和立法委員，也會決定台灣未來50年的方向，指2020大選，中共介入更嚴重，除批國民黨不分區立委提名名單，也說某一位兒子在中國當政協的人出來選立委，代表中共希望透過這次選舉，想逼迫台灣接受一國兩制，讓台灣變成第2個香港，所以台灣人一定要維護主權，拒絕成為中共統治的附屬政府。

助講的前嘉義縣長張花冠肯定陳明文長期對嘉義的付出，強調嘉義至今還沒出過立法院長，懇請鄉親支持，不只要讓陳明文選得漂亮、選得上，選上還能衝刺上去，當立法院長。已列入民進黨不分區名單的立委莊瑞雄喊嘉義大贏，台灣就贏，要大家挺蔡英文、民進黨，不然就會像香港人一樣上街頭，尤其陳明文如果當選，立法院長會多一串人在幫他，讓他當國會領袖，大家會跟著他走。

(中時 )